League of Legends, l’Academy di Team Liquid senza Haeri: Bjergsen scelto come sostituto temporaneo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sarà Bjergsen ad occupare il posto di mid-laner per l’Academy di Team Liquid in queste prime battute della stagione. La pandemia di COVID-19 sta infatti creando problemi in termini di spostamenti anche ad Haeri, mid-laner titolare del Team, che è attualmente impossibilitato ad arrivare negli Stati Uniti in tempo per il giorno di apertura della stagione dell’Academy. La stessa organizzazione di esports ha fatto sapere che il suo posto verrà preso da Bjergsen che ha debuttato con Liquid lo scorso fine settimana. Nelle sue prime esibizioni dal suo temporaneo ritiro – risalente al 2020, ndr – Bjergsen si è rivelato un elemento importante per il Team, che ha conquistato due vittorie su tre ... Leggi su esports247 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Saràad occupare il posto di mid-laner perdiin queste prime battute della stagione. La pandemia di COVID-19 sta infatti creando problemi in termini di spostamenti anche ad, mid-laner titolare del, che è attualmente impossibilitato ad arrivare negli Stati Uniti in tempo per il giorno di apertura della stagione del. La stessa organizzazione di esports ha fatto sapere che il suo posto verrà preso dache ha debuttato conlo scorso fine settimana. Nelle sue prime esibizioni dal suoritiro – risalente al 2020, ndr –si è rivelato un elemento importante per il, che ha conquistato due vittorie su tre ...

Advertising

EsportsWebit : League of Legends, Ahri riceverà una ventata di cambiamenti nella patch 12.3 - WVitaleValerio : Il risveglio dell'eroe | Filmato Festa della Luna 2022 - League of Legends - southlansr : PG Nationals, il campionato italiano ufficiale di League of Legends. - zhongaal : @quelnencio Ultimamente gioco a Genshin Impact, Valorant, League of Legends, TFT e Wild Rift! In pratica quasi tutt… - etrurianx : È partito il day 2 del #PGNats di League of Legends! l'Empire train (@EsportEmpire1 )è partito ed il capotreno (io)… -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends Teamfight Tactics: un Dev Drop ci parla del futuro Un developer drop è uscito quest'oggi riguardante Teamfight Tactics, e ci parla di preciso su quello che possiamo aspettarci quest'anno riguardo al favoloso e colorato spin - off di League of Legends uscito per la prima volta il 26 giugno del 2019 . Andiamo in ordine: Prima di tutto, l'evento del festival della luna arriverà anche su Teamfight Tactics con un nuovo nome: 'Doni ...

PG Nationals Spring Split 2022 al via: è sfida tra i fuoriclasse di League of Legends I giocatori più forti in assoluto su League of Legends sono pronti a darsi battaglia: il 18 gennaio è stato infatti inaugurato, per la sua quinta edizione, l'appuntamento con PG Nationals Spring Split 2022 . Gli amanti del celebre MOBA ...

League of Legends, Ahri riceverà una ventata di cambiamenti nella patch 12.3 ESports Web Via al PG Nationals Spring Split 2022 di LoL PG Esports, la società italiana leader nel gaming competitivo, ha fatto ripartire il più prestigioso torneo su scala nazionale dedicato a League of Legends. Il PG Nationals Spring Split 2022, infatti, ...

League of Legends: LCK Spring Split 2022 Week 1 Sempre settimana scorsa ha avuto ufficialmente inizio anche lo spring split 2022 della LCK, la lega coreana di League of Legends, il più noto MOBA del momento. Nella nostra analisi preliminare avevamo ...

Un developer drop è uscito quest'oggi riguardante Teamfight Tactics, e ci parla di preciso su quello che possiamo aspettarci quest'anno riguardo al favoloso e colorato spin - off diofuscito per la prima volta il 26 giugno del 2019 . Andiamo in ordine: Prima di tutto, l'evento del festival della luna arriverà anche su Teamfight Tactics con un nuovo nome: 'Doni ...I giocatori più forti in assoluto suofsono pronti a darsi battaglia: il 18 gennaio è stato infatti inaugurato, per la sua quinta edizione, l'appuntamento con PG Nationals Spring Split 2022 . Gli amanti del celebre MOBA ...PG Esports, la società italiana leader nel gaming competitivo, ha fatto ripartire il più prestigioso torneo su scala nazionale dedicato a League of Legends. Il PG Nationals Spring Split 2022, infatti, ...Sempre settimana scorsa ha avuto ufficialmente inizio anche lo spring split 2022 della LCK, la lega coreana di League of Legends, il più noto MOBA del momento. Nella nostra analisi preliminare avevamo ...