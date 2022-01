Le Reti Mediaset celebrano il Giorno delle memoria con un palinsesto speciale (Di giovedì 20 gennaio 2022) In occasione del Giorno della memoria, le Reti Mediaset dedicano varie iniziative al ricordo della Shoah. Dal 22 al 30 gennaio, una staffetta ideale tra Retequattro, Focus, Iris e Canale 5 propone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) In occasione deldella, lededicano varie iniziative al ricordo della Shoah. Dal 22 al 30 gennaio, una staffetta ideale tra Retequattro, Focus, Iris e Canale 5 propone ...

In occasione del Giorno della Memoria, le reti Mediaset dedicano varie iniziative al ricordo della Shoah. Dal 22 al 30 gennaio, una staffetta ideale tra Retequattro, Focus, Iris e Canale 5 propone approfondimenti, film, docufilm e documentari ...

Alessia Marcuzzi di nuovo a Mediaset? Le prime indiscrezioni ...nei programmi che mi venivano proposti' La notizia è stata diffusa da Dagospia che ha rivelato che l'agente Beppe Caschetto sarebbe in trattative per un ritorno della Marcuzzi sulle reti Mediaset, un ...

