Le misure contro il caro-bollette. In arrivo altri 4 miliardi per ridurre gli aumenti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono in arrivo nuove misure contro il caro-energia. Il Consiglio dei ministri previsto per oggi dovrebbe approvare un nuovo pacchetto di misure per calmierare i rialzi delle bollette di famiglie e imprese. Si tratterà - ancora una volta - di misure tampone: provvedimenti transitori con l’obiettivo di fare fronte all’impennata dei prezzi energetici del primo trimestre 2022. Ieri sera a Porta a porta, tuttavia, la viceministra dell’Economia Laura Castelli ha detto che il governo sta "ragionando anche di alcune misure a lungo termine, 12-24 mesi". Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione di quasi tre ore tra il premier Mario Draghi e i titolari dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono innuoveil-energia. Il Consiglio dei ministri previsto per oggi dovrebbe approvare un nuovo pacchetto diper calmierare i rialzi delledi famiglie e imprese. Si tratterà - ancora una volta - ditampone: provvedimenti transitori con l’obiettivo di fare fronte all’impennata dei prezzi energetici del primo trimestre 2022. Ieri sera a Porta a porta, tuttavia, la viceministra dell’Economia Laura Castelli ha detto che il governo sta "ragionando anche di alcunea lungo termine, 12-24 mesi". Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione di quasi tre ore tra il premier Mario Draghi e i titolari dell’Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ...

