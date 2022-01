Lazio-Atalanta | Sarri in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La, dopo il buon avvio di stagione, si prepara a disputare una nuova sfida contro l’, nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio, alla vigilia della partita, interverrà inalle ore 14 di venerdì 21 gennaio; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio suStyle Channel. SportFace.

Lazio-Atalanta, Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match della ventitreesima giornata: ecco data, orario, tv e streaming ...E' Orsato l'arbitro designato per Milan-Juventus, big match della 23/a giornata in programma domenica sera a S. Siro. Lo rende noto l'Aia. Per Lazio-Atalanta è stato scelto Sozza, mentre Empoli-Roma s ...