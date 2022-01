L’avvocato della Salernitana: «La gara con il Napoli è a forte rischio» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del difficile momento del club alle prese con numerose positività al Covid. In vista dell’incontro di domenica contro il Napoli, la Salernitana conta al momento 8 positivi che potrebbero mettere a rischio lo svolgimento della gara «Ad oggi i positivi sono 8 e ne manca uno, quindi è a forte rischio» Sulla gara contro la Lazio «C’era già un focolaio settimana scorsa, l’avevamo segnalato all’ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. La gara con la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Francesco Fimmanò, avvocato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del difficile momento del club alle prese con numerose positività al Covid. In vista dell’incontro di domenica contro il, laconta al momento 8 positivi che potrebbero mettere alo svolgimento«Ad oggi i positivi sono 8 e ne manca uno, quindi è a» Sullacontro la Lazio «C’era già un focolaio settimana scorsa, l’avevamo segnalato all’ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. Lacon la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per ...

