Lavoro: Carfagna, 'vicinanza e solidarietà a Orlando' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Orlando per le vili minacce ricevute. Sono certa che Andrea non si farà intimidire e che proseguirà il suo Lavoro con il medesimo impegno". Ad affermarlo in una nota è Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Tutta la miae la miaal ministroper le vili minacce ricevute. Sono certa che Andrea non si farà intimidire e che proseguirà il suocon il medesimo impegno". Ad affermarlo in una nota è Mara, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Carfagna Contratti Istituzionali di Sviluppo, Nesci: "In Calabria idoneo il 75% delle proposte" "Questo lavoro ha dato i suoi frutti : ben 4 proposte su 5, infatti, hanno rispettato i requisiti ... Di concerto con la ministra Carfagna , che ringrazio, attraverso il CIS abbiamo voluto investire ...

ZES Calabria, Melicchio (M5S): '109,7 milioni in arrivo per i porti' ...singole ZES è avvenuta con il decreto interministeriale firmato dai ministri Enrico Giovannini e Mara Carfagna del 3 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2022. Un lavoro che ...

