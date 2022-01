Lavoro: Bergamini, 'vicinanza a Orlando, estirpare violenza rispettando Istituzioni' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Esprimo la mia vicinanza al ministro Andrea Orlando per le minacce ricevute. Episodi violenti, sempre più ricorrenti, possono essere estirpati solo alimentando la cultura della democrazia e del rispetto verso le Istituzioni”. Lo scrive sui social il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Esprimo la miaal ministro Andreaper le minacce ricevute. Episodi violenti, sempre più ricorrenti, possono essere estirpati solo alimentando la cultura della democrazia e del rispetto verso le”. Lo scrive sui social il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah

