Il parlamento Austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il covid - 19 ed è il primo paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Austria approva L'Austria approva obbligo vaccinazione, primo paese in Ue Il parlamento austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il covid - 19 ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ...

