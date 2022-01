L'Austria approva l'obbligo vaccinazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 4 febbraio in Austria entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per il Covid 19. Il parlamento ha approvato oggi la misura che fa dell'Austria il primo paese europeo ad aver imposto l'obbligo. In ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 4 febbraio inentrerà in vigore l'vaccinale per il Covid 19. Il parlamento hato oggi la misura che fa dell'il primo paese europeo ad aver imposto l'. In ...

