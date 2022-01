L'Austria approva l'obbligo di vaccinazione: primo Paese in Ue (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento Austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid - 19 ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamentoco hato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid - 19 ed è ileuropeo a farlo. L'zione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ...

