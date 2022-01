L’Australia ha cacciato Djokovic per le sue opinioni free vax: è una star, può influenzare i giovani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la motivazione con la quale L’Australia ha cacciato il tennista numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic, antivaccinista convinto, che doveva partecipare agli Australian Open. Djokovic è infatti stato cacciato per le sue opinioni e posizioni free vax. “Un’iconica star del tennis” come Novak Djokovic “può influenzare persone di tutte le età, ma soprattutto i giovani e più suggestionabili, e spingerli ad emularlo. Questa non è una fantasia, non servono prove“, scrivono i magistrati australiani in uno dei passaggi chiave nelle motivazioni della sentenza che James Allsop, capo del collegio di tre giudici della Federal Court, ha emesso per spiegare le ragioni della sua decisione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha dell’incredibile la motivazione con la qualehail tennista numero uno al mondo, il serbo Novak, antivaccinista convinto, che doveva partecipare agli Australian Open.è infatti statoper le suee posizionivax. “Un’iconicadel tennis” come Novak“puòpersone di tutte le età, ma soprattutto ie più suggestionabili, e spingerli ad emularlo. Questa non è una fantasia, non servono prove“, scrivono i magistrati australiani in uno dei passaggi chiave nelle motivazioni della sentenza che James Allsop, capo del collegio di tre giudici della Federal Court, ha emesso per spiegare le ragioni della sua decisione di ...

Gazzetta_it : Djokovic, ricorso respinto dalla Corte federale: deve lasciare l’Australia - Anto_7744 : RT @steal61: #Djokovich #Australia #AustralianOpen #Djokovich Un criterio che i commentatori plaudenti hanno accettato come universale:… - GiorgioAntonel1 : RT @steal61: #Djokovich #Australia #AustralianOpen #Djokovich Un criterio che i commentatori plaudenti hanno accettato come universale:… - Reverie_et_ : @alecattelan @DarioGhezzi1 Djokovic è un grande atleta e campione. Il punto non è il motivo reale per cui è stato… - k226xq : L'Australia ha fatto il suo dovere se non sei in regola te ne devi andare altrimenti ognuno fa che c**** vuole come… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australia cacciato L’Australia ha cacciato Djokovic per le sue opinioni free vax: è una star, può influenzare i giovani Il Secolo d'Italia