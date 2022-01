Latina, botte tra adolescenti in pieno centro tra cori di incitamento: «Dagliene una fatta bene» (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) botte da orbi tra due adolescenti, mentre un gruppo di loro coetanei, probabilmente anche “amici”, li guarda e li incita a picchiarsi ancora e sempre più forte. Il tutto viene ripreso dall’occhio implacabile di una VIDEOcamera di un cellulare, in mano a uno dei ragazzi testimoni di questo brutto episodio di violenza. E’ successo nei giorni scorsi a Latina, ma l’episodio è emerso solo oggi, perché il VIDEO è finito in rete, nella pagina social “Risse Italiane” ed è rapidamente diventato virale. Lite a Latina, botte da orbi tra adolescenti Nel VIDEO si vedono chiaramente due giovani che, sotto i portici dell’ex Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo, in pieno centro a Latina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022)da orbi tra due, mentre un gruppo di loro coetanei, probabilmente anche “amici”, li guarda e li incita a picchiarsi ancora e sempre più forte. Il tutto viene ripreso dall’occhio implacabile di unacamera di un cellulare, in mano a uno dei ragazzi testimoni di questo brutto episodio di violenza. E’ successo nei giorni scorsi a, ma l’episodio è emerso solo oggi, perché ilè finito in rete, nella pagina social “Risse Italiane” ed è rapidamente diventato virale. Lite ada orbi traNelsi vedono chiaramente due giovani che, sotto i portici dell’ex Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo, in, ...

