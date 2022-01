L’allarme della Croce Rossa per le fake news dei No Vax su donazioni di sangue: “Pericolose, è un momento di grande necessità di sacche” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quelle sul sangue donato dai vaccinati ma inutilizzabile sono “bufale pericolosissime e completamente infondate”. Anche la Croce Rossa Italiana interviene per condannare le fake news che da settimane – ma si sono intensificate negli ultimi giorni – circolano nelle chat dei No Vax più oltranzisti o vengono postate sui social network. Dopo la denuncia dell’Avis, il cui logo è stato utilizzato più volte nelle ‘card’ deliranti, è la Cri a intervenire: “Esprimiamo viva preoccupazione per le numerose fake news che circolano in Rete, in special modo nei gruppi o siti no vax” relative al fatto che il sangue dei vaccinati non possa essere donato in quanto metterebbe a rischio il ricevente, oppure che verrebbero buttate sacche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quelle suldonato dai vaccinati ma inutilizzabile sono “bufale pericolosissime e completamente infondate”. Anche laItaliana interviene per condannare leche da settimane – ma si sono intensificate negli ultimi giorni – circolano nelle chat dei No Vax più oltranzisti o vengono postate sui social network. Dopo la denuncia dell’Avis, il cui logo è stato utilizzato più volte nelle ‘card’ deliranti, è la Cri a intervenire: “Esprimiamo viva preoccupazione per le numeroseche circolano in Rete, in special modo nei gruppi o siti no vax” relative al fatto che ildei vaccinati non possa essere donato in quanto metterebbe a rischio il ricevente, oppure che verrebbero buttatedi ...

