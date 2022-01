Ladri in azione durante Bologna-Napoli: rubati 50mila euro a casa del calciatore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un Monday Night da dimenticare per Lukasz Skorupski, sul campo e fuori. Mentre il suo Bologna era sotto i colpi di un Napoli inarrestabile, il portiere ha subito un furto nella propria abitazione. Photo: Getty Images – Skorupski Alcuni malviventi si sarebbero intrufolati nella dimora dell’estremo difensore razziando i beni di lusso e racimolando, così, un bottino di oltre 50mila euro. Il numero 28 rossoblù si è accorto del furto appena rientrato in casa e ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. Non è la prima volta che accade ad un giocatore di Serie A, di essere svaligiato durante un match di campionato: lo stesso era accaduto, a dicembre 2021, a Stefano Sensi, in campo contro il Torino. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un Monday Night da dimenticare per Lukasz Skorupski, sul campo e fuori. Mentre il suoera sotto i colpi di uninarrestabile, il portiere ha subito un furto nella propria abit. Photo: Getty Images – Skorupski Alcuni malviventi si sarebbero intrufolati nella dimora dell’estremo difensore razziando i beni di lusso e racimolando, così, un bottino di oltre. Il numero 28 rossoblù si è accorto del furto appena rientrato ine ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. Non è la prima volta che accade ad un giocatore di Serie A, di essere svaligiatoun match di campionato: lo stesso era accaduto, a dicembre 2021, a Stefano Sensi, in campo contro il Torino.

