La transizione controvento del ministro

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Le accuse delle associazioni ambientaliste su quanto detto dalCingolani alle Commissioni di Camera e Senato rispetto alle misure di intervento per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia non dovrebbero passare sotto silenzio. Ma anzi dovrebbero essere considerate la base di una discussione aperta e trasparente prima di una eventuale presa di posizione del consiglio dei ministri. Si parte da due considerazioni ormai largamente accettate come incontrovertibili. La prima fa riferimento alla diretta responsabilità del gas sulla lievitazione dei prezzi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.