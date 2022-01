La storia di Lucky, il cane abbandonato dalla madre al freddo quando era un debole cucciolo ora festeggia 23 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Lucky era talmente piccolo che mio padre, allora autotrasportatore, lo portava sempre con sé, anche in tasca " racconta l'uomo alla Gazzetta di Modena " . Una volta era venuto a trovarmi e si era ... Leggi su lastampa (Di giovedì 20 gennaio 2022) "era talmente piccolo che mio padre, allora autotrasportatore, lo portava sempre con sé, anche in tasca " racconta l'uomo alla Gazzetta di Modena " . Una volta era venuto a trovarmi e si era ...

Advertising

lazampa : La storia di Lucky, il cane abbandonato dalla madre al freddo quando era un debole cucciolo ora festeggia 23 anni… - fulviocerutti : La storia di Lucky, il cane abbandonato dalla madre al freddo quando era un debole cucciolo ora festeggia 23 anni… - masterx_iulm : Dopo l'esclusione di #Djokovic, il tennista italiano Lorenzo Caruso è stato ripescato agli #Australianopen?? . La su… - NicoViscomi : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono diventato il lucky loser più famoso della storia...'. Così Domenico Caruso (n. 150 del mondo) ha commentato a Sky S… - 91SwagHolland : ho l'interrogazione di storia e non so un cazzo ??im so lucky lucky?? -