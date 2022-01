La scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 4.3 vicino a Vibo Valentia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa a pochi chilometri della costa è stata avvertita in molte città in Calabria. Il terremoto nella zona di Vibo Valentia è stato registrato questa mattina, intorno alle 10.20. Una magnitudo di 4.3 che non sembra aver provocato danni agli edifici. Ma moltissime persone sono scese in strada per la paura. DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.3 ore 10:19 IT del 20-01-2022, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Prof=10Km #INGV 29600121 https://t.co/haJGg1EyEE — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 20, 2022 terremoto Vibo Valentia oggi, la scossa di magnitudo 4.3 vicino alla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unaa pochi chilometri della costa è stata avvertita in molte città in. Ilnella zona diè stato registrato questa mattina, intorno alle 10.20. Unadi 4.3 che non sembra aver provocato danni agli edifici. Ma moltissime persone sono scese in strada per la paura. DATI #RIVISTI #ML 4.3 ore 10:19 IT del 20-01-2022, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro,, Reggio di) Prof=10Km #INGV 29600121 https://t.co/haJGg1EyEE — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 20, 2022oggi, ladi4.3alla ...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - SkyTG24 : Calabria, scossa di #terremoto 4.3. Molta paura - EBeccalossi : come previsto la scossa è arrivata. Procedono verso l'allarme climatico #terremoto #haarp #bastardi - Michaelees : RT @SkylineWebcams: Tutti in strada : scossa di #terremoto di grado 4.3 alle 10.19 in #Calabria. Segui la nostra diretta da #ViboValentia >… -