La scienza risolve un caso vecchio 12 anni: il cervello della moglie incastra il killer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ian Stewart potrebbe essere incastrato dal cervello di sua moglie , la vittima. L'uomo che già sta scontando l'ergastolo per l'omicidio della successiva fidanzata, adesso potrebbe essere condannato pe ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ian Stewart potrebbe essereto daldi sua, la vittima. L'uomo che già sta scontando l'ergastolo per l'omicidiosuccessiva fidanzata, adesso potrebbe essere condannato pe ...

Advertising

samhhll : @dddtriple1 @capantonio69 @PBerizzi Se si parla di storia si presume una conoscenza della medesima che si ha ESCLUS… - vuaelle : RT @mainormale_: Vedere come le persone medie si schiantano contro i tempi (lunghi) della scienza perché nel loro immaginario ogni problema… - calabraducia : RT @mainormale_: Vedere come le persone medie si schiantano contro i tempi (lunghi) della scienza perché nel loro immaginario ogni problema… - M_Dellorto : RT @mainormale_: Vedere come le persone medie si schiantano contro i tempi (lunghi) della scienza perché nel loro immaginario ogni problema… - SlKim : RT @mainormale_: Vedere come le persone medie si schiantano contro i tempi (lunghi) della scienza perché nel loro immaginario ogni problema… -