La scelta del candidato sindaco con un ' clic' | De Nicolis ha battuto Lippis per un voto

Advertising

RobertoBurioni : Se lo 0,01% degli automobilisti percorresse le autostrade guidando a sinistra in nome della libertà di scelta, imme… - GiovaQuez : Per il Consiglio di Stato la circolare del Ministero della Salute sulle cure domiciliari contiene “raccomandazioni… - vaticannews_it : #18gennaio Congratulazioni della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea per la scelta di Ro… - SilvanaSilvamaj : RT @LaVeritaWeb: Carlo Palermo, capo del sindacato dei medici Anaao Assomed: «La scelta del Galeazzi mina i principi del servizio sanitario… - claudiogardini2 : @stanzaselvaggia articolo di Peter Doshi sul BMJ, del 2020... chi si informa su fonti ufficiali e da scienziati ind… -

Ultime Notizie dalla rete : scelta del

LaVoceDiGenova.it

ROMA. Bufera nelle Marche (regione sull'orlocollasso per le ospedalizzazioni dei no vax) per il post su Facebook con cui l'assessore regionale leghista Giorgia Latini difende il tennista negazionista Novak Djokovi. "Le leggi vanno ...... non è riuscito a vincere l'aggressivitàCovid - 19 contro il quale non era vaccinato ed è ... Tutti hanno pagato con la vita ladi non vaccinarsi. Un triste bollettino che conferma ciò che la ...Una scelta ben precisa adottata dal club catalano per mettere alle strette il calciatore francese e il suo agente, che continuano a non dare segnali nell'ottica di un possibile rinnovo del contratto i ...Barilla ha cambiato logo dopo sessantasei anni. L'azienda di pasta più famosa al mondo ha svelato il nuovo marchio, che è già stato sostituito sul sito ufficiale, ma ...