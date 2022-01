La Russia schiera le truppe al confine? L’Ucraina si difende con i meme (Di giovedì 20 gennaio 2022) I satelliti riprendono l’esercito russo schierato al confine. Le autorità degli Stati Uniti sanzionano deputati ucraini con l’accusa di collaborare con i servizi segreti del Cremlino. Kiev accusa Mosca di attacchi informatici. E in tutto questo l’account Twitter ufficiale delL’Ucraina pubblica meme molto divertenti con le scene dei Simpson. L’account @Ukraine è il profilo Twitter ufficiale delL’Ucraina. Scorrendo i suoi tweet si vede che di solito si occupa di promozione turistica: paesaggi, brevi pillole sui protagonisti della storia nazionale, omaggi a pittori, fotografi e compositore. Non è usato direttamente dal governo, infatti non compare nei profili social ufficiali del Paese. Nelle ultime settimane sono stati inseriti in questo palinsesto dei meme dedicati alle pressioni della ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) I satelliti riprendono l’esercito russoto al. Le autorità degli Stati Uniti sanzionano deputati ucraini con l’accusa di collaborare con i servizi segreti del Cremlino. Kiev accusa Mosca di attacchi informatici. E in tutto questo l’account Twitter ufficiale delpubblicamolto divertenti con le scene dei Simpson. L’account @Ukraine è il profilo Twitter ufficiale del. Scorrendo i suoi tweet si vede che di solito si occupa di promozione turistica: paesaggi, brevi pillole sui protagonisti della storia nazionale, omaggi a pittori, fotografi e compositore. Non è usato direttamente dal governo, infatti non compare nei profili social ufficiali del Paese. Nelle ultime settimane sono stati inseriti in questo palinsesto deidedicati alle pressioni della ...

