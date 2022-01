La Russia pronta a invadere l’Ucraina? L’annuncio di Biden che poi fa marcia indietro

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il clima è incandescente. Il presidente americano Joe, in un primo momento, aveva parlato di «una risposta dura e unitaria degli Stati Uniti e dei suoi alleati» nel caso in cui laavesse varcato il confine del. Poi, invece, ha fatto un parziale dietrofront, ammordo i toni. La risposta ci sarà ma solo a determinate condizioni, «dipenderà da cosa farà la». Parole che non sono piaciute alche ha detto di essere «scioccata» dalle parole di Joe, come riporta Cnn citando funzionari di Kiev che avrebbero letto nelle affermazioni del presidente americano un via libera a Putin ail Paese. In altre parole,ha svelato una volta per tutte la vera posizione degli Usa sulla crisi tra ...