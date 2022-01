La profezia di Renzi sul Quirinale | Il presidente sarà eletto il 27

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Matteo, destando l’attenzione dei cronisti, passa camminando sulla punta dei piedi. “Devo comprare dei libri”, dice prima di lanciare la sua. “Ildella repubblicail 27 gennaio”. Alla quarta chiama. Mancano pochi giorni all’inizio delle elezioni quirinalizie, ma alla galleria Alberto Sordi, a pochi passi, oggi della politica si fa amarcord. È in corso la presentazione del libro di Gianfranco Spadaccia “Il partito radicale. Sessant’anni di lotte tra memoria e storia”. Il parterre, ci scherza su lo stesso Spadaccia, 86 anni di cui gran parte spesi in battaglie per i diritti civili, “è piuttosto datato”, ma indubbiamente ricco di protagonisti della storia politica del nostro paese. Accanto a lui ci sono il fondatore del Pd Walter Veltroni, l’ex ministro socialista ...

Previsioni quirinalizie. Per il leader di Italia Viva la partita si chiude alla quarta chiama. Martelli elogia la candidatura di Berlusconi: "Speriamo sia di buon esempio per la prossima volta".