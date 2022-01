La passione di Kat’a Kabanová nell’incanto di Leoš Janácek

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A Roma arriva per la prima volta un capolavoro assoluto del teatro musicale come la Kát’adi. Nei teatri di Europa e del mondo è di repertorio. Nel 1998 a Salisburgo una splendida edizione messa in scena da Marthaler con Angela Denoke straordinaria protagonista. Nove anni prima a Firenze la mise in scena Ermanno Olmi, uno spettacolo disturbato da un attore che tra una quadro e l’altro spiegava lo svolgersi della vicenda. Uno spettacolo da dimenticare. Invece … Continua L'articolo proviene da il manifesto.