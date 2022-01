La materia del tempo è la luce: dentro Richard Serra a Bilbao (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra i tanti modi con i quali è possibile fare esperienza diretta dell'arte contemporanea uno dei più classici è rappresentato dal vivere dentro le opere stesse, almeno per qualche momento. Per questo uno dei luoghi chiave in Europa - insieme per esempio alla sala dei Palazzi celesti di Anselm Kiefer in Pirelli HangarBicocca a Milano o alla Turbine Hall della Tate Modern di Londra - è la galleria più grande del Museo Guggenheim di Bilbao, dove sono raccolte una serie di opere monumentali di Richard Serra, che insieme compongono quella che l'artista americano ha chiamato "La materia del tempo".Tutte le opere di Serra, come per esempio i pazzeschi monoliti nel deserto del Qatar, ma anche le pietre collocate nel giardino della Collezione Gori a Pistoia, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra i tanti modi con i quali è possibile fare esperienza diretta dell'arte conranea uno dei più classici è rappresentato dal viverele opere stesse, almeno per qualche momento. Per questo uno dei luoghi chiave in Europa - insieme per esempio alla sala dei Palazzi celesti di Anselm Kiefer in Pirelli HangarBicocca a Milano o alla Turbine Hall della Tate Modern di Londra - è la galleria più grande del Museo Guggenheim di, dove sono raccolte una serie di opere monumentali di, che insieme compongono quella che l'artista americano ha chiamato "Ladel".Tutte le opere di, come per esempio i pazzeschi monoliti nel deserto del Qatar, ma anche le pietre collocate nel giardino della Collezione Gori a Pistoia, ...

AlbertoBagnai : Con la doverosa premessa che “scudo penale” non vuol dire “scudo civile”, è comunque interessante vedere come lo sc… - crocipaolo1 : Il voto di domani è un’occasione unica per mettere fine ai trasporti a lunga distanza di animali vivi! Chiediamo ag… - Flavia83934092 : RT @Marco_da_Zena: Il voto di domani è un’occasione unica per mettere fine ai trasporti a lunga distanza di animali vivi! Chiediamo agli eu… - Flavia83934092 : RT @EddaGrilli: Il voto di domani è un’occasione unica per mettere fine ai trasporti a lunga distanza di animali vivi! Chiediamo agli eurod… - Flavia83934092 : RT @AlyssaDelMar2: Il voto di domani è un’occasione unica per mettere fine ai trasporti a lunga distanza di animali vivi! Chiediamo agli eu… -

Ultime Notizie dalla rete : materia del Quirinale, che cosa potrà accadere se Berlusconi si ritirerà dalla corsa Non è che può considerare i 450 voti del centrodestra come suoi. Che così si riprende la leadership di una coalizione nella quale è solo il terzo partner per consensi". Interrogata in materia, la ...

Sport e Salute:nasce Comitato per promozione sport nei territori ... Valentina Vezzali, è stato siglato nel corso della Conferenza unificata, alla presenza del ... dall'Autorità di governo competente in materia di sport e dagli enti locali "per coordinare e armonizzare ...

La materia del tempo è la luce: dentro Richard Serra a Bilbao Agenzia askanews Quirinale, trattative in stallo Bentrovati. «Possiamo davvero permetterci che Draghi torni nel suo buon ritiro umbro come Cincinnato, salvo poi richiamarlo in caso di estrema urgenza?». La domanda arriva dalle ...

Abuso d'ufficio: la Consulta salva la nuova norma Per la Corte Costituzionale, la nuova formulazione del reato di abuso d'ufficio prevista dal decreto semplificazioni è legittima perché non viola la decretazione d'urgenza ...

Non è che può considerare i 450 voticentrodestra come suoi. Che così si riprende la leadership di una coalizione nella quale è solo il terzo partner per consensi". Interrogata in, la ...... Valentina Vezzali, è stato siglato nel corso della Conferenza unificata, alla presenza... dall'Autorità di governo competente indi sport e dagli enti locali "per coordinare e armonizzare ...Bentrovati. «Possiamo davvero permetterci che Draghi torni nel suo buon ritiro umbro come Cincinnato, salvo poi richiamarlo in caso di estrema urgenza?». La domanda arriva dalle ...Per la Corte Costituzionale, la nuova formulazione del reato di abuso d'ufficio prevista dal decreto semplificazioni è legittima perché non viola la decretazione d'urgenza ...