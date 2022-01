La manovra del superyacht è da manuale, passa sotto un ponte sfiorandolo: il video incredibile (Di giovedì 20 gennaio 2022) stato recentemente consegnato al suo ricco proprietario l'Heesen Yachts Galactica Super Nova, il più grande superyacht mai realizzato dal costruttore olandese Heesen in collaborazione con la Van ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) stato recentemente consegnato al suo ricco proprietario l'Heesen Yachts Galactica Super Nova, il più grandemai realizzato dal costruttore olandese Heesen in collaborazione con la Van ...

Advertising

Leibniz86568087 : RT @lbianchetti: La Manovra Putinati si avvia a prendere il posto delle politiche keynesiane nel XXI secolo. La garanzia intrinsecamente co… - PutinatiPres : RT @lbianchetti: La Manovra Putinati si avvia a prendere il posto delle politiche keynesiane nel XXI secolo. La garanzia intrinsecamente co… - SMuriana : Manovra finanziaria Italia 2021: 32 miliardi euro. Acquisizione Microsoft - Activision Blizzard: 70 miliardi euro.… - kiara86769608 : RT @ScalezJunior: @micor55 Il PIL che sale per la manovra del 2020, questo sta ancora in alto mare, ignoranti come i leghisti ed in più arr… - mister_ricci : Comunque l'ehhhhulibriooooooooohhhh che ti assicura la manovra del Fantino non è riuscito a portarla, come lui non… -