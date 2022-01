La Maison Cilento è stata iscritta nel registro dei marchi storici italiani di interesse nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico. (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Napoli 20 gennaio 2022) - Napoli 20 gennaio 2022. Una storia lunga 250 anni fatta di tradizione, qualità, stile ma anche di tanta innovazione nel rispetto della cultura napoletana e italiana raccontata attraverso le sue note cravatte, i foulard preziosi e la sartoria. Un modello che ha reso lo stile Cilento e napoletano unico nel mondo. Proprio di recente, durante una visita nella sede di palazzo Ludolf da Ugo Cilento, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva sottolineato che la “Maison Cilento rappresenta una di quelle rarissime aziende storiche italiane che hanno ancora un gran successo dopo tanti anni di lavoro e che rappresentano il made in Italy nel mondo”, sottolineando che per l'importanza delle conoscenze delle aziende storiche bisognerebbe renderla patrimonio UNESCO. Un racconto della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Napoli 20 gennaio 2022) - Napoli 20 gennaio 2022. Una storia lunga 250 anni fatta di tradizione, qualità, stile ma anche di tanta innovazione nel rispetto della cultura napoletana e italiana raccontata attraverso le sue note cravatte, i foulard preziosi e la sartoria. Un moche ha reso lo stilee napoletano unico nel mondo. Proprio di recente, durante una visita nella sede di palazzo Ludolf da Ugo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva sottolineato che la “rappresenta una di quelle rarissime aziende storiche italiane che hanno ancora un gran successo dopo tanti anni di lavoro e che rappresentano il made in Italy nel mondo”, sottolineando che per l'importanza delle conoscenze delle aziende storiche bisognerebbe renderla patrimonio UNESCO. Un racconto della ...

