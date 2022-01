La guida autonoma di Musk sotto accusa: “Non siate manichini da crash test della guida autonoma di Tesla” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attacco diretto ad Elon Musk ed alle sue auto; il consorzio “The Dawn Project”, con una pubblicità sul New York Times, mette in questione la sicurezza delle auto Tesla e del loro sistema di guida autonoma, invitando i potenziali acquirenti a non rischiare di diventare manichini da crash test. Secondo le accuse del “The Dawn Project” le auto Tesla registrerebbero un incidente ogni 36 minuti – ComputerMagazine.itThe Dawn Project è un consorzio che afferma di impegnarsi per una tecnologia sicura. Si tratta di un progetto appena nato, di cui si sa poco; ma la loro prima uscita pubblica è sicuramente in grande stile, con un attacco frontale nei confronti di Tesla, accusando la casa di San ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attacco diretto ad Eloned alle sue auto; il consorzio “The Dawn Project”, con una pubblicità sul New York Times, mette in questione la sicurezza delle autoe del loro sistema di, invitando i potenziali acquirenti a non rischiare di diventareda. Secondo le accuse del “The Dawn Project” le autoregistrerebbero un incidente ogni 36 minuti – ComputerMagazine.itThe Dawn Project è un consorzio che afferma di impegnarsi per una tecnologia sicura. Si tratta di un progetto appena nato, di cui si sa poco; ma la loro prima uscita pubblica è sicuramente in grande stile, con un attacco frontale nei confronti dindo la casa di San ...

