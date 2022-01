La figlia di Boris Johnson ha avuto il Covid: colpita «abbastanza male», ora sta guarendo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La figlia di Johnson e Carrie Symonds, Romy, è nata lo scorso 9 dicembre, ed è stata abbastanza male dopo aver contratto il Covid. Lo ha rivelato il Daily Mail. Per questo il premier si era assentato dalla scena pubblica Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladie Carrie Symonds, Romy, è nata lo scorso 9 dicembre, ed è statadopo aver contratto il. Lo ha rivelato il Daily Mail. Per questo il premier si era assentato dalla scena pubblica

