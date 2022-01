(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal primo luglio cambieranno le regole sui. Lo ha annunciato la, che farà entrare in vigore le nuove regole con l'di sviluppare igiocatori, promuovere l'equilibrio ...

Advertising

capuanogio : ?? Limiti ai prestiti: così la #FIFA cambia le norme del #calciomercato (già dall'estate 2022) - vivoperlinter : La novità ?? #Inter #Fifa #SerieA - calciomercatoit : ?? #FIFA, nuove regole sui prestiti a partire dalla prossima stagione: ecco cosa cambia - tuttoatalanta : Rivoluzione nel calciomercato: la FIFA cambia e stravolge le regole sui prestiti di calciatori… - artedabola : RT @Gazzetta_it: La Fifa cambia il regolamento sui prestiti. Obiettivo: lanciare i giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa cambia

Ma i limiti che dovrebbero entrare in vigore a luglio hanno una portata limitata: i giocatori di età pari o inferiore a 21 anni sono esentati dalle regole della. I club saranno limitati a un ...Gli obiettivi dichiarati dalla, che stava lavorando alla riforma dal 2017, sono garantire lo sviluppo armonico della carriera dei giovani calciatori anche al di fuori delle logiche di mercato ...Dall'1 luglio nuovi paletti sui prestiti: tra questi, durata di massimo un anno e non più di 3 calciatori ceduti dallo stesso club.La FIFA ha lavorato ai nuovi regolamenti sui prestiti dei calciatori nel calcio internazionale. Saranno presentati al Consiglio FIFA. Il regolamento entrerà ufficialmente in vigo ...