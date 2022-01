La carrozzina del presidente Roosevelt. Quando la disabilità è potere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo un presidente degli Stati Uniti, ma l’unico presidente ad essere stato eletto per oltre due mandati consecutivi, vincendo le elezioni ben quattro volte. In occasione del 140mo anniversario della nascita di Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), domani venerdì 21 gennaio va in onda su Rai2 in seconda serata la trasmissione “O anche no – La carrozzina e il presidente“, un nuovo speciale da 80 minuti della trasmissione condotta da Paola Severini Melograni. Realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, il programma si concentrerà sul tema “disabilità e potere” e analizzerà, partendo dall’esperienza del presidente Roosevelt affetto da una grave disabilità, il rapporto tra la fisicità e ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo undegli Stati Uniti, ma l’unicoad essere stato eletto per oltre due mandati consecutivi, vincendo le elezioni ben quattro volte. In occasione del 140mo anniversario della nascita di Franklin Delano(1882-1945), domani venerdì 21 gennaio va in onda su Rai2 in seconda serata la trasmissione “O anche no – Lae il“, un nuovo speciale da 80 minuti della trasmissione condotta da Paola Severini Melograni. Realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, il programma si concentrerà sul tema “” e analizzerà, partendo dall’esperienza delaffetto da una grave, il rapporto tra la fisicità e ...

