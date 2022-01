La Camera di Commercio di Cosenza è finalista del Premio nazionale Agenda Digitale 2021 (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'ente Camerale è l'unico Ente Locale del Sud Italia ad arrivare in finale per i premi dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano Cosenza, 20 gennaio 2022.La Camera di Commercio di Cosenza è tra le 3 finaliste del Premio Agenda Digitale 2021, settima edizione dei premi dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano istituiti per dare visibilità alle aziende e alle Pubbliche amministrazioni italiane più innovative. Il Premio rientra nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Osservatorio Agenda Digitale ed ha l'obiettivo di sostenere la cultura dell'innovazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'entele è l'unico Ente Locale del Sud Italia ad arrivare in finale per i premi dell'Osservatoriodel Politecnico di Milano, 20 gennaio 2022.Ladidiè tra le 3 finaliste del, settima edizione dei premi dell'Osservatoriodel Politecnico di Milano istituiti per dare visibilità alle aziende e alle Pubbliche amministrazioni italiane più innovative. Ilrientra nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Osservatorioed ha l'obiettivo di sostenere la cultura dell'innovazione ...

