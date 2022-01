La borsa di Belén Rodriguez è l’accessorio irrinunciabile dell’inverno 2022

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Firmata Loewe, la Hammock bag verde oliva con lacci laterali e manici corti è il must have di stagione e non può mancare nelle nostre cabine armadio. L'articolo proviene da DireDonna.

