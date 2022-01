Juventus, un centrocampista va in Premier League: i dettagli della trattativa! (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus molto probabilmente non farà acquisti altisonanti in questa sessione di mercato. In attacco Morata rimarrà almeno fino al termine della stagione a Torino. Quindi il capitolo attaccante è rimandato a giugno. Invece per quanto riguarda il centrocampo ci sono tanti movimenti in entrata e in uscita. Arthur sembrerebbe essere sempre più vicino all’Arsenal in prestito, ma non finisce qui. Ramsey Juventus mercatoInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, un altro centrocampista è in partenza, direzione Premier League. Si tratta di Aaron Ramsey, che quest’anno non ha mai giocato sotto la guida di Allegri e che ora sembra pronto a vestire la maglia del Crystal Palace. LEGGI ANCHE: Venezia, il club veneto vuole un altro attaccante dopo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lamolto probabilmente non farà acquisti altisonanti in questa sessione di mercato. In attacco Morata rimarrà almeno fino al terminestagione a Torino. Quindi il capitolo attaccante è rimandato a giugno. Invece per quanto riguarda il centrocampo ci sono tanti movimenti in entrata e in uscita. Arthur sembrerebbe essere sempre più vicino all’Arsenal in prestito, ma non finisce qui. RamseymercatoInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, un altroè in partenza, direzione. Si tratta di Aaron Ramsey, che quest’anno non ha mai giocato sotto la guida di Allegri e che ora sembra pronto a vestire la maglia del Crystal Palace. LEGGI ANCHE: Venezia, il club veneto vuole un altro attaccante dopo ...

