Juventus, torna Bernardeschi: il centrocampista è recuperato (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'esterno della Juventus, dopo il forfait di coppa Italia, è tornato a disposizione di Allegri e si candida per il Milan Federico Bernardeschi è tornato a disposizione, il centrocampista ha svolto l'allenamento odierno insieme al resto dei compagni. Dopo il forfait di coppa Italia contro la Sampdoria per un problema muscolare, l'esterno offensivo torna agli ordini di Massimiliano Allegri in vista del big-match di domenica sera, con la Juventus che sfiderà il Milan a San Siro. E Bernardeschi prova a candidarsi per un posto nell'undici titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

