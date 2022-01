Juventus, Ramsey guarito dal Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto sapere che Aaron Ramsey è guarito dal Covid. L’ultimo tampone del gallese, che di fatto è però un separato in casa, è risultato negativo e può dunque tornare a disposizione di Allegri: “Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, laha fatto sapere che Aarondal. L’ultimo tampone del gallese, che di fatto è però un separato in casa, è risultato negativo e può dunque tornare a disposizione di Allegri: “Aaronha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento”. SportFace.

