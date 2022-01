Juventus, qual è stato l’acquisto più caro della storia? Oltre 100 milioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus ha sempre avuto tantissimi campioni. Ma chi è stato il giocatore più pagato nella storia bianconera? Andiamo a scoprirlo. LapresseIn questa sessione di mercato, la Juventus sta avendo non pochi problemi; la società non sta riuscendo ad accontentare Allegri con quei rinforzi necessari per permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. I profili messi nel mirino dalla dirigenza bianconera, infatti, richiedono uno sforzo economico che al momento la Juve non ha a disposizione. Situazione molto diversa dal passato quando il club poteva contare su una disponibilità economica decisamente importante; sono state tante, nel corso degli anni, le spese folli della società bianconera per andare ad imporsi a livello nazionale e competere in ambito europeo. Ma ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha sempre avuto tantissimi campioni. Ma chi èil giocatore più pagato nellabianconera? Andiamo a scoprirlo. LapresseIn questa sessione di mercato, lasta avendo non pochi problemi; la società non sta riuscendo ad accontentare Allegri con quei rinforzi necessari per permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. I profili messi nel mirino dalla dirigenza bianconera, infatti, richiedono uno sforzo economico che al momento la Juve non ha a disposizione. Situazione molto diversa dal passato quando il club poteva contare su una disponibilità economica decisamente importante; sono state tante, nel corso degli anni, le spese follisocietà bianconera per andare ad imporsi a livello nazionale e competere in ambito europeo. Ma ...

Advertising

IamEmanuele : RT @Draftasy1: Domenica sera si giocherà #Milan - #Juventus e noi ci siamo divertiti creando il best 11 dei giocatori che hanno vestito le… - fcappe8 : RT @Draftasy1: Domenica sera si giocherà #Milan - #Juventus e noi ci siamo divertiti creando il best 11 dei giocatori che hanno vestito le… - Draftasy1 : Domenica sera si giocherà #Milan - #Juventus e noi ci siamo divertiti creando il best 11 dei giocatori che hanno ve… - Jeky655321 : @xxfrank35 Ti faccio un quesito,magari te lo risolvi col TUO idolo pistocchi(rigorosamente in minuscolo,vista la ba… - Inviaggio65 : RT @uchetto: Il caso vuole che tra i più clamorosi errori storici ci sia ancora lo zampino della Juventus. É il 1998 e l'arbitro Ceccarini… -