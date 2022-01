Juventus, offerto de Jong come sostituto di Arthur (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla nostra redazione inglese, de Jong sarebbe stato offerto alla Juventus. Leggi su 90min (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dalla nostra redazione inglese, desarebbe statoalla

Ultime Notizie dalla rete : Juventus offerto Nuovo caos, Cristiano Ronaldo sotto attacco - 'Rimproveratelo in pubblico' ... infatti, piovono anche oggi verso l'ex Juventus e Real Madrid. L'ex calciatore Andy Townsend ha ... Phil McNulty, giornalista della 'BBC', ha commentato senza mezzi termini: 'Il suo ego ha offerto uno ...

Aké, la rivelazione e la Juve che verrà Ma quanto offerto l'altra sera da Marley Aké contro la Sampdoria è bastato per mettere l'attaccante ... nell'ambito dell'inchiesta Prisma , volta a far luce su tre anni di bilanci della Juventus . ...

Calciomercato Juve, l'obiettivo bianconero offerto anche all'Inter. I dettagli Juventus News 24 Juventus, offerto de Jong come sostituto di Arthur ESCLUSIVA - La Juventus - momentaneamente alle prese con la trattativa Arthur - sembrerebbe essere alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L'ultima idea porterebbe a un giocatore della Liga. Secondo q ...

Calciomercato Juventus, Ramsey e Arthur ai saluti: il sostituto Per Arthur invece si muove l’Arsenal: secondo fantacalcio.it, i Gunners avrebbero formulato un’offerta di prestito oneroso per 18 mesi per il centrocampista brasiliano. Nello specifico, il calciomerca ...

