Juventus, cessione Ramsey: decisa la destinazione del gallese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: è sempre più vicina la cessione di Ramsey che starebbe per tornare in Premier League A meno di clamorosi colpi di scena, Aaron Ramsey lascerà la Juve in questa sessione di mercato. Il gallese è fuori dai piani del club, che lavora per liberarsi il prima possibile di un ingaggio così pesante come quello del numero 8. Come riferito La Gazzetta dello Sport, la prossima destinazione del giocatore dovrebbe essere il Crystal Palace, al momento favorito sulla concorrenza. I bianconeri, poi, punteranno sul ritorno di Rovella a Torino per rimpiazzarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

