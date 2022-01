Juventus, calciatore operato al cuore: carriera finita? Ecco come sta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus dovrà fare a meno di un proprio giocatore probabilmente per tutta la stagione, proprio quando poteva esplodere. Non c’è pace per la Juventus in questa stagione che continua a regalare momenti molto difficili e complicati per diversi giocatori della propria rosa e quando sembrava essere tornato il sereno Ecco che tutto si è rapidamente spento. Cosimo Marco Da Graca è un giovanissimo attaccante classe 2002 estremamente promettente e che ha avuto modo di debuttare in questa stagione anche in Champions League nella sfida interna contro il Malmo e per qualcuno avrebbe potuto essere un’interessante novità per il proseguo della stagione. Il giovane cannoniere palermitano, capace quest’anno di mettersi in mostra soprattutto con la squadra Under 23 in Serie C con il gol a tempo scaduto contro la Pro Sesto, è stato costretto a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladovrà fare a meno di un proprio giocatore probabilmente per tutta la stagione, proprio quando poteva esplodere. Non c’è pace per lain questa stagione che continua a regalare momenti molto difficili e complicati per diversi giocatori della propria rosa e quando sembrava essere tornato il serenoche tutto si è rapidamente spento. Cosimo Marco Da Graca è un giovanissimo attaccante classe 2002 estremamente promettente e che ha avuto modo di debuttare in questa stagione anche in Champions League nella sfida interna contro il Malmo e per qualcuno avrebbe potuto essere un’interessante novità per il proseguo della stagione. Il giovane cannoniere palermitano, capace quest’anno di mettersi in mostra soprattutto con la squadra Under 23 in Serie C con il gol a tempo scaduto contro la Pro Sesto, è stato costretto a ...

