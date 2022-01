Jessica Selassié dopo le tensioni con Sophie, la svolta: ecco cosa ha rivelato (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jessica Selassié e Federica Calemme si sono confrontate riguardo Sophie Codegoni: ecco le parole delle due concorrenti Le due gieffine Jessica Selassié e Federica Calemme si sono confrontate in queste ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip riguardo la storia d’amore nata all’interno del reality tra i due concorrente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nel momento in cui è arrivato in casa il nuovo concorrente Alessandro, la princess Jessica ha tentato di conquistare il suo cuore, ma il bel Basciano ha scelto di puntare sulla modella Sophie Codegoni. La princess nelle ultime settimane ha stuzzicato la giovane coppia attraverso frecciatine. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì, Jessica ha dovuto affrontare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)e Federica Calemme si sono confrontate riguardoCodegoni:le parole delle due concorrenti Le due gieffinee Federica Calemme si sono confrontate in queste ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip riguardo la storia d’amore nata all’interno del reality tra i due concorrenteCodegoni e Alessandro Basciano. Nel momento in cui è arrivato in casa il nuovo concorrente Alessandro, la princessha tentato di conquistare il suo cuore, ma il bel Basciano ha scelto di puntare sulla modellaCodegoni. La princess nelle ultime settimane ha stuzzicato la giovane coppia attraverso frecciatine. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì,ha dovuto affrontare ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Davide Silvestri ha dubbi su Gianmaria Antinolfi: 'Sono un un po' scettico' Gli atteggiamenti di Gianmaria non convincono del tutto Davide Silvestri, visto che l'attore non ha nascosto i suoi dubbi durante una conversazione con Jessica Selassié: 'Sono un po' scettico'.

Lulù Selassié e Manuel, la coppia si sta per separare/ Lui esce venerdì, in arrivo 'Una serata in love boat'? La data in cui Manuel Bortuzzo dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello è sempre più vicina e Jessica Selassié parlando con Miriana Trevisan ha pensato di fare un bel regalo a sua sorella Lulù che dovrà salutare Manuel chiedendo al Grande Fratello di organizzare una serata speciale prima del ...

