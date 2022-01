Jessica Chastain: “Sono la prima in famiglia a non essere rimasta incinta a 17 anni” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jessica Chastain, l’attrice di “Eyes of Tammy Faye” si è confessata al Sunday Times su come da bambina ha lottato mentre veniva cresciuta da una madre single rimasta incinta all’età di 17 anni. Lei stessa in merito a ciò ha dichiarato: Sono la prima persona della mia famiglia a non essere rimasta incinta a17 anni. La star britannica Jessica Chastain, durante un’intervista ha dichiarato che ha potuto perseguire i suoi sogni perché ha avuto la possibilità di usare i contraccettivi. L’uso della pillola anticoncezionale ha avuto un grande impatto sulla mia vita perché mi ha dato la possibilità di scegliere. Jessica ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 gennaio 2022), l’attrice di “Eyes of Tammy Faye” si è confessata al Sunday Times su come da bambina ha lottato mentre veniva cresciuta da una madre singleall’età di 17. Lei stessa in merito a ciò ha dichiarato:lapersona della miaa nona17. La star britca, durante un’intervista ha dichiarato che ha potuto perseguire i suoi sogni perché ha avuto la possibilità di usare i contraccettivi. L’uso della pillola anticoncezionale ha avuto un grande impatto sulla mia vita perché mi ha dato la possibilità di scegliere....

Advertising

girlonfiire_ : RT @_amantedelcine_: Jessica Chastain as Sara in The Huntsman: Winter's War UN GRANDISSIMO DONO PER L’UMANITÀ. - spel_acchiotto : ho ascoltato Gloria Gloria Alleluia a mezzanotte cantata da Jessica Chastain e ho troppe emozioni in corpo per poterle metabolizzare tutte - _amantedelcine_ : Jessica Chastain as Sara in The Huntsman: Winter's War UN GRANDISSIMO DONO PER L’UMANITÀ. - BlanchettStone : RT @chastainsdarcy: Jessica Chastain attenta alla mia vita - sesipuodire : raga comunque jessica chastain in the eyes of tammy feye è semplicemente fenomenale -