Italia’s Got Talent | Elio assegna il suo primo Golden Buzzer | ecco a chi

Nella prima puntata della nuova edizione di Italia's Got Talent, che ha segnato il suo debutto in qualità di giurato, Elio ha assegnato il suo primo Golden Buzzer. Il frontman del gruppo Elio e le Storie Tese ha voluto premiare la performance del 18 enne Antonio Vaglica, esibitosi sul palco dello show targato Sky sulle note della canzone "Sos d'un terrien en detresse" di Daniel Balavoine, "un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e lancia un grido d'aiuto verso il cielo". Antonio Vaglica è il primo finalista di Italia's Got Talent 2022 La prima a stupirsi delle doti vocali di Antonio Vaglica è Mara Maionchi. L'ex giudice di X-Factor si accorge subito ...

