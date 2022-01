Italia | forte scossa di terremoto Panico | gente in strada

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo le prime informazioni fornite dall’Ingv, ilè stato di magnitudo 4.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.818, 16.065 ad una profondità di 10 km. Unadiè stata registrata oggi, giovedì 20 gennaio 2022, nella Costa Calabra sud occidentale, al largo delle coste di Vibo Valentia, con il sisma che è stato avvertito in diverse zone della Calabria: da Reggio a Catanzaro. Non sono registrati, al momento, danni a persone o cose. La, come detto, è stata avvertita in diverse zone della Calabria. Subito dopo il, infatti, numerose persone hanno scritto sui social in cerca di informazioni. Molte le testimonianze, da Cosena a Vibo Valentia, da Catanzaro a Reggio di Calabria sino a Lamezia Terme. Diverse persone, come testimoniato su Twitter, ...