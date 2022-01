Ita | Altavilla | unità intenti con Lazzerini mai in discussione

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "Si tratta di speculazioni giornalistiche che non commentiamo, a maggior ragione perché trattano argomenti di corporate governance che vanno trattati in sedi opportune, che sono cda e assemblea degli ...

Advertising

fattoquotidiano : Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omi… - repubblica : Turbolenze ai vertici di Ita: Altavilla chiede all’ad di lasciare [di Aldo Fontanarosa] - reportrai3 : Che c’entra Helbiz con ITA Airways? Un imprenditore ci racconta di aver trovato accanto a Palella un altro manager… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omicro… - babeari969 : RT @fattoquotidiano: Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omicro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Altavilla

Così il presidente diAlfredoin audizione sulle indiscrezioni di stampa su turbolenze ai vertici. "La cosa che mi dispiace nel leggere questi articoli è che vanno a minare la coesione ...Così il presidente esecutivo diAirways, Alfredo, nel corso di un'audizione nella commissione Trasporti della Camera, aggiungendo che "prenderemo le conseguenze delle decisioni" dei ..."Si tratta di speculazioni giornalistiche che non commentiamo, a maggior ragione perché trattano argomenti di corporate governance che vanno trattati in sedi opportune, che sono cda e assemblea degli ...Il presidente Altavilla: «Nel nuovo piano industriale il marchio è destinato a essere utilizzato come fanno altri vettori». Ipotesi uso su rotte europee o intercontinentali ...