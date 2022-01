Ita | 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita Altavilla | “Avanti con le assunzioni nonostante Omicron”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In duee mezzo dila compagnia aerea ha perso 170di. È emerso dalla seconda audizione parlamentare del presidente Alfredoe dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini. “Pur non avendo ancora avuto l’approvazione del cda sui consuntivi del 2021, l’ebit (il risultato prima del pagamento di eventuali interessi e tasse, ndr) dell’anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell’intorno di 170 mln negativo. Con metà dei ricavi e un maggior costo del carburante, l’attenzione sui costi dei servizi e delle forniture ci ha permesso di mantenere inalterato il risultato: credo che questo sia indice di una buona performance della società”, ha detto. Nell’audizione della scorsa settimana il presidente aveva dato conto di ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omicro… - xvalespx : Eccolooo?? Credevate di esservi sbarazzati almeno del nome Alitalia? E invece no, parola di Lazzerini! - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omicro… - fattoquotidiano : Ita, 170 milioni di euro di perdite nei primi tre mesi di vita. Altavilla: “Avanti con le assunzioni nonostante Omi… - xvalespx : Credevate di esservi sbarazzarsi almeno del nome Alitalia? E invece no, parola di Lazzerini?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ita 170

Il Fatto Quotidiano

...dell'anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell'intorno di... Lo ha detto il presidente diAlfredo Altavilla in audizione alla commissione Trasporti della ......RUS 217.96 2 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 213.20 3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI207.173.99 11 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 172.39 12 Katharina MUELLER / Tim DIECK GERIl presidente Altavilla: «Nel nuovo piano industriale il marchio è destinato a essere utilizzato come fanno altri vettori». Ipotesi uso su rotte europee o intercontinentali ..."Pur non avendo ancora avuto l'approvazione del cda sui consuntivi del 2021, l'ebit dell'anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell'intorno di 170 mln negativo. (ANSA ...