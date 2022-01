Isola dei Famosi: pronti a scoprire chi sarà il nuovo inviato? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi ci sarà, secondo voi, nella sedicesima edizione dello show? L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è ormai vicina. Lo show, che andrà in onda nel periodo di marzo, sta diventando oggetto di numerose indiscrezioni ed anteprime. Il programma sarà condotto, come sempre, dalla bella Ilary Blasi, seguita ed affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Siamo già a conoscenza dei primi concorrenti: la coppia formata da Ilona Staller col figlio Ludwing Maximilian Koons e la coppia Carmen di Pietro-Alessandro Iannoni. A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sarà il candidato numero uno a ricoprire il ruolo di inviato durante la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi? Secondo le più recenti indiscrezioni ... Leggi su zon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chi ci, secondo voi, nella sedicesima edizione dello show? L’edizione 2022 dell’deiè ormai vicina. Lo show, che andrà in onda nel periodo di marzo, sta diventando oggetto di numerose indiscrezioni ed anteprime. Il programmacondotto, come sempre, dalla bella Ilary Blasi, seguita ed affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Siamo già a conoscenza dei primi concorrenti: la coppia formata da Ilona Staller col figlio Ludwing Maximilian Koons e la coppia Carmen di Pietro-Alessandro Iannoni. A questo punto viene spontaneo chiedersi: chiil candidato numero uno a ricoprire il ruolo didurante la sedicesima edizione dell’dei? Secondo le più recenti indiscrezioni ...

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - lucia25968868 : RT @conteDartagnan: Il commento Novax da parte di ex famosi o aspiranti tali ha soppiantato i reality tipo l’isola dei famosi…quanto deve d… - madonielive : Indennità dei sindaci, “ingiustificata discriminazione per gli amministratori dell’isola - veratto_A : RT @VisioneTv: Social e Big Tech, tra ban e censure, sono i cani da guardia della narrazione. Ma c'è ancora una piccola isola di libertà: T… - laura_ceruti : RT @conteDartagnan: Il commento Novax da parte di ex famosi o aspiranti tali ha soppiantato i reality tipo l’isola dei famosi…quanto deve d… -