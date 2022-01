Isola dei Famosi, la scelta di Gilles Rocca dopo il dramma: metamorfosi forzata (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scoop Isola dei Famosi, la scelta dell’attore Gilles Rocca dopo il dramma: la sua è stata una metamorfosi forzata. I dettagli. Gilles Rocca è un attore e regista molto affermato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scoopdei, ladell’attoreil: la sua è stata una. I dettagli.è un attore e regista molto affermato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - dbollini : @pmm131x Si infatti non ci trovo nulla di male Deve però avere le spalle grosse per assorbire le critiche che arriv… - Sirus08054277 : @isola_in Prima dei 30 non c'è bisogno di scrivere falsità perché che siete bone be lo dicono gli altri - tempoweb : 'Il cocco a me piace...': Gennaro #Lillio prenota un posto all'#IsoladeiFamosi #tv #realityshow #20gennaio… - vivere_sardegna : Vaccini, nell’Isola quasi l’81% dei sardi ha completato il ciclo -