ISOLA DEI FAMOSI: ALVISE RIGO IN POLE POSITION COME NUOVO INVIATO DEL REALITY (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milly Carlucci si conferma un’eccellente talent scout e portafortuna. Un volto visto e scoperto grazie ai suoi show campioni d’ascolti ha infatti suscitato l’interesse di altre produzioni e aziende. Parliamo di ALVISE RIGO. Tra i concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il modello, influencer ed ex rugbista potrebbe sbarcare all’ISOLA dei FAMOSI. Non COME naufrago, già successo un anno fa con Gilles Rocca, ma in un altro ruolo. ALVISE RIGO è in POLE POSITION COME INVIATO della nuova edizione dell’ISOLA di Ilary Blasi, al via su Canale 5 da metà marzo. Così riporta Tvblog. La recente ospitata a Verissimo avrebbe suggellato il primo passo verso Mediaset. Ti potrebbe ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milly Carlucci si conferma un’eccellente talent scout e portafortuna. Un volto visto e scoperto grazie ai suoi show campioni d’ascolti ha infatti suscitato l’interesse di altre produzioni e aziende. Parliamo di. Tra i concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il modello, influencer ed ex rugbista potrebbe sbarcare all’dei. Nonnaufrago, già successo un anno fa con Gilles Rocca, ma in un altro ruolo.è indella nuova edizione dell’di Ilary Blasi, al via su Canale 5 da metà marzo. Così riporta Tvblog. La recente ospitata a Verissimo avrebbe suggellato il primo passo verso Mediaset. Ti potrebbe ...

