Isola 2022, ecco il volto noto che dovrebbe sostituire Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato! (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prossima edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via a marzo e di giorno in giorno arrivano notizie sul cast dei naufraghi, sugli opinionisti e sull’inviato. A condurre il survivor reality ci sarà sempre Ilary Blasi. Lo scorso anno Massimiliano Rosolino ha ricoperto il ruolo dell’inviato e quest’anno ci sarà un volto noto che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Si tratta di Alvise Rigo ecco cosa riporta Hit di Tvblog.it: Fra i papabili al ruolo di nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2022 Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prossima edizione de L’dei Famosi prenderà il via a marzo e di giorno in giorno arrivano notizie sul cast dei naufraghi, sugli opinionisti e sull’inviato. A condurre il survivor reality ci sarà sempre Ilary Blasi. Lo scorso annoha ricoperto ildell’inviato e quest’anno ci sarà unche ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Si tratta di Alvise Rigocosa riporta Hit di Tvblog.it: Fra i papabili aldi nuovo inviato dell’dei famosiAlvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. Alvise comeè stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in ...

