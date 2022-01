Inter-Empoli 3-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Con tanta sofferenza e dopo 120 minuti di emozioni, l’archivia la praticacol punteggio di 3-2. I nerazzurri tirano un sospiro di sollievo grazie a Stefano Sensi, l’uomo sicuramente meno atteso. I toscani continuano a esprimere un bellissimo calcio, specialmente in trasferta e sfiorano l’impresa dopo aver dominato e ribaltato il risultato nel secondo tempo. Alla fine, però, la qualità dei campioni d’Italia ha avuto la meglio, conducendoli ai quarti di finale della Coppa Italia, dove affronteranno la vincente di Roma-Lecce. Vediamo cosa ci riserva l’di, passando prima, come consueto, dalle formazioni iniziali. Per il suo 3-5-2, Inzaghi dà spazio a diverse seconde linee. In porta c’è Radu, mentre la linea difensiva è composta da Dimarco, ...

Furlan salva l'dalla sfuriata dell'che butta dentro Calhanoglu, Barella e Perisic alla ricerca del nuovo vantaggio. Ma a passare sono ancora i toscani: nel giro di due minuti prima l'...Simone Inzaghi dopo la partita contro l'ha applaudito Stefano Sensi, che sta per lasciare l': 'Sappiamo che ci sono delle voci di mercato. È un giocatore forte e di qualità, se vuole restare lo tengo volentieri'. 'È un'arma che ...Autore del goal decisivo, il centrocampista è vicinissimo alla Sampdoria: "Farà le sue valutazioni, ma sono contento che il 3-2 sia stato suo".Ci sono voluti i tempi supplementari all’Inter per battere l’Empoli e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. Una partita non facile per i ragazzi allenati da Simone Inzaghi. . Inter in vantaggio con ...